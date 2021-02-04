Instagram KFC в России захватили турки. Там выложили фото военного

Фотография с человеком в военной форме, который стоит с оружием на фоне флага Турции, появилась 4 февраля. Публикацию подписали смайлами турецкого флага.

До этого в аккаунте сети быстрого питания появлялось видео из TikTok с девушкой, которое сопровождалось призывом отметить турецкую блогершу.

Источник фото: телеканал «360»

Подозрительную активность пользователи русскоязычного Instagram отметили и в историях. Выкладывали фото Хатико, репосты публикаций с военным и блогершей, а также скриншот активности.

Фанаты курочки от KFС с юмором восприняли взлом аккаунта. Они предположили, что либо пароль в Instagram-аккаунт компании был 1234, либо Капитан Сандерс принял ислам.

В другой соцсети KFC подтвердили, что аккаунт взломан. Сейчас его пытаются вернуть под свой контроль.

Из-за пандемии коронавируса KFC отказался от своего слогана, придуманного 64 года назад. Девиз «Вкусно так, что пальчики оближешь» в компании сочли неуместным в нынешних условиях, сообщала «Газета.ru».