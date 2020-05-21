«Агрессивные заявления увеличивают бюджет». Политолог увидел желание наживы у США после заявления об открытом небе

США официально заявили о выходе из Договора по открытому небу. Они обвинили Россию в неоднократном нарушении прописанных в нем положений. Политолог рассказала «360», что именно кроется за этим поступком Америки.

Политолог, политтехнолог, политический обозреватель Наталия Елисеева уверена, что все подобные заявления, которые США сейчас делают в военной сфере, озвучивают с целью попытки политического давления.

США, во-первых, пытаются вновь вернуть себе лавры главной страны в мире. Во-вторых, подобные заявления — это дополнительный маневр для увеличения финансирования оборонного комплекса. Так или иначе, такие агрессивные заявления приводят к увеличению бюджета обороны Америки Наталия Елисеева.

Чтобы понять все мотивы, которые стоят за этим поступком, нужно вспомнить о текущей ситуации в стране. Сейчас там идет избирательная кампания, а значит, подобные заявления необходимы. Наталия Елисеева уверена, что они будут неоднократно звучать на протяжении ближайших нескольких месяцев. США станет делать заявления не только в отношении России, но и в адрес других стран мира, в том числе Китая. При этом сейчас все это проходит в стадии просмотров реальных последствий, аналитики и бюджета. Правительство Америки проверяет, как то или иное высказывание повлияет на избирательную кампанию.

«Абсолютно любые заявления со стороны власти — военные, политические или какие-либо еще — имеют последствия. Поэтому сейчас идет игра с попыткой вывести Россию на начало переговоров, чтобы она как-то отреагировала на это. В целом это очередная попытка политического доминирования в информационном пространстве», — заключила Наталия Елисеева.

Ранее в МИД России сообщили, что никаких официальных заявлений от Вашингтона по этому вопросу пока не получали.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Благодаря документу 34 страны — участника договора могут открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.