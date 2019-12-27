Адвокат Калви заявил о завершении следствия

СК России завершил расследование дела Майкла Калви и инвестиционного фонда Baring Vostok. Фигуранты дела приступили к ознакомлению с его материалами. Сколько времени займет этот процесс, пока неизвестно.

Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат основателя фонда Дмитрий Клеточкин. Он добавил, что обвинение предъявлено в новой редакции.

Источник ТАСС уточнил, что всем фигурантам дела обвинение было переквалифицировано с мошенничества на растрату.

Собеседник «Интерфакса» сообщил, объем материалов дела превышает 100 томов, ознакомление с ними может занять несколько месяцев.

Следствие считает, что Майкл Калви ввел в заблуждение директоров банка «Восточный», и организовал криминальную схему, в результате которой кредит в размере 2,5 миллиарда рублей был зачтен уступкой акций стоимостью 600 тысяч рублей.