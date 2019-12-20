Задержан седьмой фигурант дела Baring Vostok. Им стал банкир Александр Цакунов

Инвестиционный фонд Baring Vostok подтвердил задержание экс-директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. 20 декабря следствие обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Банкир стал седьмым фигурантом расследования.

В пресс-службе фонда Baring Vostok назвали задержание необоснованным. Цакунова назвали профессионалом с безупречной репутацией, сыгравшего большую роль в укреплении банка «Восточный».

«Мы не сомневаемся в его невиновности и исключительной порядочности. Его задержание ничем не обосновано и является грубым злоупотреблением законом в коммерческих интересах», — заявили в пресс-службе.

До последнего времени Цакунов занимал пост директора центра стратегического управления портфелем бизнес-активов группы банка «Открытие». Пресс-служба финансовой организации подчеркнула, что предмет расследования не имеет никакого отношения к «Открытию».

Да, мы знаем о ситуации с нашим сотрудником Александром Цакуновым. Со своей стороны считаем необходимым подчеркнуть: к его работе в банке „Открытие“ предмет расследования не имеет никакого отношения Пресс-служба банка «Открытие».

В день задержания в квартире Александра Цакунова прошел обыск, после чего он был допрошен как свидетель.

Он работал в банке «Восточный» еще в то время, когда он назывался «Восточный экспресс», и в момент, когда финансовая организация была объединена с «Юниаструмом» в 2016 году. Американский инвестор Майкл Калви, главный подозреваемый по делу, и основанный им фонд Baring Vostok, контролировали «Восточный». Артем Аветисян и его партнеры — «Юниаструм».

Дело о хищении 2,5 миллиардов рублей против Калви, партнеров фонда Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего директора банка «Восточный» Алексея Кордичева и директора компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова, было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритария «Восточного» и партнера Аветисяна Шерзода Юсупова.

Майкл Калви. Источник фото: РИА «Новости»

Следователи считают, что Калви ввел в заблуждение совет директоров банка «Восточный», и организовал мошенническую схему. Кредит в размере 2,5 миллиардов рублей, полученный в банке, был зачтен уступкой акций компании International Financial Technology Group (IFTG), стоимость которых составляла 600 тысяч рублей. Это заметно меньше долговых обязательств коллектора. Член совета директоров и акционер «Восточного» Шерзод Юсупов заявил, что был введен в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору.

Однако независимая экспертиза установила, что рыночная цена переданных в счет погашения кредита акций IFTG составила 3,8 миллиарда рублей. На момент передачи акций они оценивались в 260 миллионов рублей, но это с учетом ограничений прав владельцев некоторых классов акций, которые впоследствии были устранены.

Филипп Дельпаль. Источник фото: РИА «Новости»

Уголовное дело развивается на фоне корпоративного конфликта акционеров. Выступавший контролирующим акционером Baring Vostok был готов передать партнерам 10% за 750 миллионов рублей. Но когда пришло время исполнять опцион, фонд отказался это делать. Его руководство заявило, что перед объединением с «Юниаструмом» другая стона выводила из него активы. Аветисян выдвинул встречные претензии, которые рассмотрит Лондонский международный коммерческий арбитраж (LCIA).

Майкл Калви утверждает, что уголовное было сфабриковано и стало инструментом борьбы Юсупова и Аветисяна в корпоративном конфликте за контроль над банком. Компания Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, владеет 41,63% акций, «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна — 40,01%.

Сейчас суд изменил Калви, Кордичеву и Дельпалю меры пресечения. Все они находятся под домашним арестом.