Абрамченко указала на отсутствие оснований для прекращения экспорта продовольствия из РФ
Вице-премьер Абрамченко: оснований для прекращения экспорта продовольствия из России нет
Россия не прекратит экспорт продовольствия. Причин для беспокойства по этому поводу нет. Излишки страна планирует продавать за рубеж. Средства в бюджет по данному направлению она получает больше, чем по ряду других.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко напомнила, что Россия всегда была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции. Ее слова привело РИА «Новости».
«Конечно, излишки мы настроены продавать, на это настроен наш агропромышленный комплекс», — сказала Абрамченко.
В агропромышленный комплекс государство вкладывало большие инвестиции с целью накормить себя, а излишки реализовывать за границу. В бюджет России от этого поступают значительные средства.
«Вы знаете, что мы на продовольствии получаем средств в бюджет, в том числе на экспорте продовольствия больше, чем по некоторым другим направлениям. Говорить о том, что мы прекратим это делать, я не вижу никаких оснований», — подчеркнула вице-премьер.
Абрамченко допустила, что некоторые маршруты поменяются, и России придется искать «новые возможности в новых государствах». Мир, по ее словам, привык к качественным российским товарам.
«Интерес к российскому продовольствию растет, и не вижу никаких причин для беспокойства», — заключила вице-премьер.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что в ущерб собственному рынку Россия экспортировать продукцию не станет.