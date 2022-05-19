Абрамченко указала на отсутствие оснований для прекращения экспорта продовольствия из РФ

Россия не прекратит экспорт продовольствия. Причин для беспокойства по этому поводу нет. Излишки страна планирует продавать за рубеж. Средства в бюджет по данному направлению она получает больше, чем по ряду других.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко напомнила, что Россия всегда была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции. Ее слова привело РИА «Новости».

«Конечно, излишки мы настроены продавать, на это настроен наш агропромышленный комплекс», — сказала Абрамченко.

В агропромышленный комплекс государство вкладывало большие инвестиции с целью накормить себя, а излишки реализовывать за границу. В бюджет России от этого поступают значительные средства.

«Вы знаете, что мы на продовольствии получаем средств в бюджет, в том числе на экспорте продовольствия больше, чем по некоторым другим направлениям. Говорить о том, что мы прекратим это делать, я не вижу никаких оснований», — подчеркнула вице-премьер.

Абрамченко допустила, что некоторые маршруты поменяются, и России придется искать «новые возможности в новых государствах». Мир, по ее словам, привык к качественным российским товарам.

«Интерес к российскому продовольствию растет, и не вижу никаких причин для беспокойства», — заключила вице-премьер.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что в ущерб собственному рынку Россия экспортировать продукцию не станет.