Российская Федерация не будет экспортировать продовольственные товары в ущерб собственному рынку, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Продовольствие для граждан России — дело святое, отметил политик.

Медведев пояснил, что Запад не останется без продовольствия, хоть и придется покупать его втридорога. И платить будут простые американцы и европейцы.

Замглавы Совбеза отметил, что Россия не отказывается от своих обязательств и ждет того же от своих партнеров, в том числе содействия на международных площадках.

«А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой — требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты. И еще раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку», — написал Медведев.

Медведев назвал продовольствие «тихим оружием» России, ведь от поставок зерновых зависит продовольственная база многих стран. При этом он отметил, что на фоне введенных против страны санкций, продовольственной безопасности РФ ничего не грозит.