Абхазский политолог: у Валерия Бганбы нет президентских амбиций

По словам Хашига, назначение Бганбы на пост исполняющего обязанности главы республики не носит далекой перспективы. Политолог заметил, что фигура премьер-министра устраивает и оппозицию, и сторонников власти, поскольку у него нет президентских амбиций.

«Он не хочет выдвигаться в президенты», — выразил уверенность общественник.

По данным информагентства, в политической биографии Бганбы это уже второй случай, когда он исполняет обязанности главы государства. Первый раз он руководил республикой с 31 мая по 24 августа 2014 года.