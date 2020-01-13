Абхазский политолог: у Валерия Бганбы нет президентских амбиций
Общественный деятель и политолог Инал Хашиг исключил вероятность того, что абхазский премьер Валерий Бганба станет президентом республики. Специалиста процитировало ИА НСН.
По словам Хашига, назначение Бганбы на пост исполняющего обязанности главы республики не носит далекой перспективы. Политолог заметил, что фигура премьер-министра устраивает и оппозицию, и сторонников власти, поскольку у него нет президентских амбиций.
«Он не хочет выдвигаться в президенты», — выразил уверенность общественник.
По данным информагентства, в политической биографии Бганбы это уже второй случай, когда он исполняет обязанности главы государства. Первый раз он руководил республикой с 31 мая по 24 августа 2014 года.