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    12 февраля 2021, 00:03

    Путин велел выделить ветеранам Севастополя по 75 тысяч рублей

    Анастасия Кукова

    В соответствии с распоряжением, подписанным президентом России Владимиром Путиным, из резервного фонда страны будет выделено свыше 80 миллионов рублей на выплаты пожилым людям, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя».

    Путин велел выделить ветеранам Севастополя по 75 тысяч рублей

    В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе сказано, что каждый получит 75 тысяч рублей.

    «Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 83 175 тысяч рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», — сказано в распоряжении.

    В конце января сообщалось, что с 1 февраля 2021 года пенсии для работающих пожилых россиян будут проиндексированы на 6,3%.