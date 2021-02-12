Путин велел выделить ветеранам Севастополя по 75 тысяч рублей

В соответствии с распоряжением, подписанным президентом России Владимиром Путиным, из резервного фонда страны будет выделено свыше 80 миллионов рублей на выплаты пожилым людям, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя».

В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе сказано, что каждый получит 75 тысяч рублей.

«Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 83 175 тысяч рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», — сказано в распоряжении.

В конце января сообщалось, что с 1 февраля 2021 года пенсии для работающих пожилых россиян будут проиндексированы на 6,3%.