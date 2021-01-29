Член Совфеда рассказал о дополнительных выплатах пенсионерам в 2021 году

Уточняется, что пенсии для работающих пожилых граждан с 1 февраля будут проиндексированы на 6,3%. По ее словам, в этом году пенсии увеличатся примерно на одну тысячу рублей. Бибикова отметила, что в последнее время обострился вопрос начислений для тех, кто сидит дома.

«Что же касается индексации для неработающих пенсионеров, то она на протяжении долгого времени была ограничена. Этот вопрос обсуждается с 2016 года, но, к сожалению, на него влияет ряд факторов, один из которых — ограничение финансовых ресурсов», — пояснила спикер.

Она отметила, что на рассмотрение в Госдуму РФ были внесены три законопроекта по этому вопросу. После встреч с инвалидами, ветеранами, а также представителями партий и фракций, президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля подготовить варианты индексации выплат, которые будут соответствовать финансовым возможностям нашей страны.