Правительство выделит на поддержку технопарков 5,3 млрд руб.

Российское правительство задумало перезапустить промышленную политику и выделить производителям импортозамещающей продукции, технопаркам, на модернизацию регионами предприятий и на кредиты бизнесу 5,3 миллиарда рублей.

Решение было принято на совещании у вице-премьера Юрия Борисова, с материалами к которому ознакомилась газета «Известия». Субсидирование рассчитано на ближайшие три года.

Запланировано также создание механизма компенсации затрат инвестором на технопарки. Государство вернет им столько же, сколько они потратят налогов в бюджет. В Минпромторге считают, что эти меры сбалансируют развитие индустрии регионов и увеличат внебюджетные инвестиции в промышленность.

Замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных сообщил, что в России действует 281 техно- и индустриальный парк. На их территории работают более 260 тысяч человек. В Центральном и Приволжском федеральных округах сосредоточены 70% промышленных площадок. На территории субъектов с низким уровнем развития построены 13% парков.

«Благодаря использованию новых мер мы планируем сбалансировать промышленное развитие регионов и снизить диспропорцию распределения подготовленных промышленных площадок», — заявил Алексей Беспрозванных.

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко назвал решение правительства о возврате вложений в инфраструктуру революционным. Инвестиции станут более привлекательными, что заставит бизнес активнее создавать такие площадки.

К 2023 году на юге Москвы должен открыться технопарк «ЗИЛ». Проект, в реализацию которого инвестор вложил четыре миллиарда рублей, создаст 1,1 тысячи рабочих мест.