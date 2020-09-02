Технопарк «ЗИЛ» откроется в Москве в 2023 году

«В реализацию проекта инвестор вложит четыре миллиарда рублей, а также создаст более 1,1 тысячи рабочих мест для жителей города», — рассказал Ефимов.

По его словам, ЗИЛ должен стать местом с «качественными местами» высококвалифицированных специалистов. Общая площадь имущественного комплекса будет увеличена с 70 до 81 тысячи квадратных метров. Инвестор обязуется выполнять требования к экономической деятельности.

«По условиям соглашения, инвестор выполнит требования к экономической деятельности, предъявляемые технопаркам: наличие научных, инжиниринговых и производственных компаний среди основных резидентов комплекса. У нас уже есть успешный опыт реализации подобных проектов — построенный нами технопарк „ИТЭЛМА“ работает в Москве с 2013 года», — рассказал президент группы компаний «ИТЭЛМА» Александр Постников.