Путин наградил более 240 медиков за вклад в борьбу с COVID-19

В России наградили медицинских сотрудников за борьбу с коронавирусом. Орденами и медалями удостоили более 240 человек. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится о вручении орденов Пирогова и медалей Луки Крымского за большой вклад за борьбу с COVID-19, самоотверженность и организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции. Некоторых медиков наградили посмертно. Еще пять специалистов удостоили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учредили в России в июне 2020 года. Ими отмечают российских и иностранных медиков, а также волонтеров за заслуги в борьбе с эпидемиями. Вручают награду и за разработку методов лечения заболеваний, препаратов и вклад в организацию оказания медицинской помощи и спасение жизней пациентов.

Медалями за борьбу с коронавирусом в конце апреля наградили двух священнослужителей из Бурятии. Их удостоили «Патриаршей благодарности».