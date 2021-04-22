Двух священников из Бурятии наградили медалями за борьбу с коронавирусом

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф награлил двух священнослужителей медалями «Патриаршая благодарность» за помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщило ИА Nation News.

Награждение прошло 21 апреля в Свято-Троицком храме Улан-Удэ. Благодарность была вынесена клирикам епархии Петру Шестакову и Константину Языкову. «Многие священники республики окормляли заболевших, находящихся на стационарном лечении, помогали продуктами питания тем людям, которые переносили заболевание в домашних условиях», — рассказали в епархии.