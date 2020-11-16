Конституционные суды регионов упразднят до 2023 года

В соответствии с одобренным ко второму чтению вариантом законопроекта о механизме прекращения полномочий судей, Конституционные суды субъектов РФ должны будут упраздниться к 1 января 2023 года. В то же время, регионы наделят правом создавать конституционные советы при заксобраниях.

В первом чтении законопроект был принят 21 октября, напоминает ТАСС. Ко второму чтению член и глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас соответственно рекомендовал внести поправку об упразднении конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.

Регионам разрешат принимать «решение о создании конституционных (уставных) советов», действующих при законодательных органах власти.

В случае принятия поправки со дня вступления закона в силу КС субъектов РФ не смогут принимать новые дела к производству. Рассмотрение уже принятых дел «должно быть завершено и решения по ним должны быть приняты до дня» принятия субъектами РФ своих законов об упразднении таких судов, «но не позднее 1 января 2023 года».

Регионы также не смогут больше назначать новых судей конституционных судов. Для действующих судей, вышедших в отставку из-за принятия закона, будут обеспечены положенные гарантии.

Федеральный закон о Конституционном суде, предусматривающий его состав из 11 судей, президент России Владимир Путин подписал 9 ноября.