Конституционные суды регионов упразднят до 2023 года
В первом чтении законопроект был принят 21 октября, напоминает ТАСС. Ко второму чтению член и глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас соответственно рекомендовал внести поправку об упразднении конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.
Регионам разрешат принимать «решение о создании конституционных (уставных) советов», действующих при законодательных органах власти.
В случае принятия поправки со дня вступления закона в силу КС субъектов РФ не смогут принимать новые дела к производству. Рассмотрение уже принятых дел «должно быть завершено и решения по ним должны быть приняты до дня» принятия субъектами РФ своих законов об упразднении таких судов, «но не позднее 1 января 2023 года».
Регионы также не смогут больше назначать новых судей конституционных судов. Для действующих судей, вышедших в отставку из-за принятия закона, будут обеспечены положенные гарантии.
Федеральный закон о Конституционном суде, предусматривающий его состав из 11 судей, президент России Владимир Путин подписал 9 ноября.