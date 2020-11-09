Путин подписал федеральный закон о Конституционном суде

Закон запрещает судьям критиковать в СМИ и Сети решения Конституционного суда и высказываться по вопросам, которые может рассматривать КС. Участники закрытого совещания не имеют права разглашать его содержание и результаты голосования. Свое несогласие с принятым решением нельзя выражать в любой форме.

Проводить заседания Конституционный суд может в присутствии не менее восьми судей, а принимать решения могут не менее шести судей.

Председателя КС и его заместителей могут назначать не из числа его судей. Депутаты одобрили внесенный в парламент президентом России Владимиром Путиным закон 27 октября. Сенаторы поддержали проект 3 ноября.