Путин подписал федеральный закон о Конституционном суде
Согласно новому закону, Конституционный суд будет состоять из 11 судей, а его председателем и заместителем могут стать не только представители КС. 9 ноября президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ опубликовал официальный портал правовой информации.
Закон запрещает судьям критиковать в СМИ и Сети решения Конституционного суда и высказываться по вопросам, которые может рассматривать КС. Участники закрытого совещания не имеют права разглашать его содержание и результаты голосования. Свое несогласие с принятым решением нельзя выражать в любой форме.
Проводить заседания Конституционный суд может в присутствии не менее восьми судей, а принимать решения могут не менее шести судей.
Председателя КС и его заместителей могут назначать не из числа его судей. Депутаты одобрили внесенный в парламент президентом России Владимиром Путиным закон 27 октября. Сенаторы поддержали проект 3 ноября.