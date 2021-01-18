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    18 января 2021, 03:11

    Ежегодно предотвращается 20 нападений на учебные заведения — Следком

    Анастасия Кукова

    Следственный комитет России каждый год предотвращает до 20 нападений на учебные заведения, которые готовят молодые люди. Обычно преступный замысел раскрыть еще на стадии подготовки.
    Ежегодно предотвращается 20 нападений на учебные заведения — Следком

    Об этом в интервью газете «Известия» рассказала зампредседателя СК РФ Елена Леоненко.

    «За год предотвращается до 20 подобных случаев. Кто-то нашел пособие по изготовлению взрывчатки, изучал его, но не купил ни одного общедоступного компонента. А ведь намерение было. Учитываем и его, и того, кто уже подыскивал себе обрез», — сообщила Леоненко.

    В большинстве случаев трагедию удается предотвратить, так как механизмы выявления таких молодых людей есть, и они работают. В Следкоме в 2013 года работает подразделение, которое занимается преступлениями, совершенными несовершеннолетними.

    Леоненко посетовала, что молодежь не всегда задумывается, что отвечать за содеянное все равно придется.

    В начале декабря в Туле был задержан 18-летний юноша, готовивший нападению на учебное заведение. У него изъяли охотничье ружье и средства связи.