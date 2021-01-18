Следственный комитет России каждый год предотвращает до 20 нападений на учебные заведения, которые готовят молодые люди. Обычно преступный замысел раскрыть еще на стадии подготовки.

Об этом в интервью газете «Известия» рассказала зампредседателя СК РФ Елена Леоненко.

«За год предотвращается до 20 подобных случаев. Кто-то нашел пособие по изготовлению взрывчатки, изучал его, но не купил ни одного общедоступного компонента. А ведь намерение было. Учитываем и его, и того, кто уже подыскивал себе обрез», — сообщила Леоненко.

В большинстве случаев трагедию удается предотвратить, так как механизмы выявления таких молодых людей есть, и они работают. В Следкоме в 2013 года работает подразделение, которое занимается преступлениями, совершенными несовершеннолетними.

Леоненко посетовала, что молодежь не всегда задумывается, что отвечать за содеянное все равно придется.

В начале декабря в Туле был задержан 18-летний юноша, готовивший нападению на учебное заведение. У него изъяли охотничье ружье и средства связи.