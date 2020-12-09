Туляк с ружьем готовил нападение на школу. Его задержала ФСБ

В Туле задержали 18-летнего парня, который готовил атаку на учебное заведение. По данным ФСБ, юноша вдохновлялся материалами об «аналогичных преступлениях». В итоге у молодого человека изъяли охотничье ружье и средства связи.

«ФСБ РФ в городе Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение. У него изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях», — сказали в ЦОС ФСБ России.

Источник фото: ЦОС ФСБ

В пресс-службе добавили, что сотрудники полиции завели уголовное дело после проведения исследования оружия. Парень попал под статью о незаконном приобретении и хранении оружия.

Сейчас решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий молодого человека из-за планов напасть на учебное заведение. Все обстоятельства и причины продолжают выяснять правоохранители.