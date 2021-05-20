12 российских населенных пунктов получили статус городов трудовой доблести

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

За значительный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне, трудовой героизм и самоотверженность это звание получили Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск­-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

20 мая Владимир Путин провел заседание организационного комитета «Победа». На нем секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и президент Российской академии наук Александр Сергеев представили кандидатов на присвоение звания «Город трудовой доблести».

Инициатива исходила от Турчака. Путин ее поддержал.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о программе по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

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«В этом году исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Она унесла многие миллионы жизней, почти у каждой нашей семьи есть свои утраты, свои герои», — сказал на заседании Путин.