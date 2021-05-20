Звание города трудовой доблести получат 11 населенных пунктов в России

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил с инициативой присвоить 11 городам звания Города трудовой доблести. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею.

Речь идет о Красноярске, Северодвинске, Пензе, Кирове, Коломне, Барнауле, Магадане, Тюмени, Рыбинске, Каменск-Уральске и Комсомольске-на-Амуре.

«Займемся тем, чтобы реализовывать предложенную сегодня повестку дня. Это касается и присвоения почетных званий, это касается работы, связанной с заботой о ветеранах, это касается увековечивания памятников и наших мемориалов. Это работа, безусловно, будет продолжена», — передало РИА «Новости» слова Путина.

Андрей Турчак отметил, что не только огромная поддержка жителей, но и экспертные заключения РАН указывают на то, что города достойны почетного звания. Инициатива была озвучена по случаю 76-летия Великой Победы. Секретарь генсовета также попросил Путина рассмотреть возможность присвоения этого высокого звания еще нескольким городам в сентябре этого года. Партия проведет голосование и определит новых претендентов.

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