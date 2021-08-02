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    02 августа 2021, 03:23

    Минэкономразвития поддержал взыскание долгов за ЖКУ коллекторами

    Анастасия Кукова

    Минэкономразвития поддержало на законопроект Минстроя, предложившего отказаться от запрета работы коллекторов в коммунальной сфере. Им хотят разрешить взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ. Эту инициативу также поддержали жилищники и коллекторские организации.

    Минэкономразвития поддержал взыскание долгов за ЖКУ коллекторами

    Как сообщила газета «Известия», в профильном комитете Госдумы и в большинстве партийных фракций выступили против нововведения.

    «Мы поддерживаем предложение Минстроя России ограничить круг организаций, которые могут заключать договоры по возврату просроченной задолженности только „профессиональными“ коллекторами, то есть теми, которые включены в специальный реестр и деятельность которых регулируется специальным федеральным законом», — пояснили изданию в пресс-службе Минэкономразвития.

    Глава профильного комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская сообщила, что предложение министерства не поддерживает и будет на стороне населения.

    «Сколько людей сейчас пострадало от последствий пандемии, у каждого из них разная ситуация: кто-то тяжело заболел, кого-то уволили, у кого-то в результате ковида умер единственный кормилец», — пояснила она.

    Единственно правильной процедурой возвращения она считает судебную.

    Положительно об инициативе министерства высказались в «Российских коммунальных системах» и Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Там считают, что ограничение работы коллекторов приведет к росту задолженностей, что помешает реализации производственных и инвестиционных программ водоканалов.

    «В итоге такая ситуация может привести к нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия граждан и лишению их конституционного права на благоприятную окружающую среду», — сказали в пресс-службе «Российских коммунальных систем».

    Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев тоже уверен, что коллекторы должны работать в коммунальной отрасли.

    «Мы уверены, что любое взыскание просроченной задолженности должно быть урегулировано», — пояснили изданию в организации.

    В России увеличилась просрочка по микрокредитам, взятым клиентами младше 25 лет. Число должников этого возраста с начала года увеличилось на 20%.