Минэкономразвития поддержал взыскание долгов за ЖКУ коллекторами

Минэкономразвития поддержало на законопроект Минстроя, предложившего отказаться от запрета работы коллекторов в коммунальной сфере. Им хотят разрешить взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ. Эту инициативу также поддержали жилищники и коллекторские организации.

Как сообщила газета «Известия», в профильном комитете Госдумы и в большинстве партийных фракций выступили против нововведения.

«Мы поддерживаем предложение Минстроя России ограничить круг организаций, которые могут заключать договоры по возврату просроченной задолженности только „профессиональными“ коллекторами, то есть теми, которые включены в специальный реестр и деятельность которых регулируется специальным федеральным законом», — пояснили изданию в пресс-службе Минэкономразвития.

Глава профильного комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская сообщила, что предложение министерства не поддерживает и будет на стороне населения.

«Сколько людей сейчас пострадало от последствий пандемии, у каждого из них разная ситуация: кто-то тяжело заболел, кого-то уволили, у кого-то в результате ковида умер единственный кормилец», — пояснила она.

Единственно правильной процедурой возвращения она считает судебную.

Положительно об инициативе министерства высказались в «Российских коммунальных системах» и Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Там считают, что ограничение работы коллекторов приведет к росту задолженностей, что помешает реализации производственных и инвестиционных программ водоканалов.

«В итоге такая ситуация может привести к нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия граждан и лишению их конституционного права на благоприятную окружающую среду», — сказали в пресс-службе «Российских коммунальных систем».

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев тоже уверен, что коллекторы должны работать в коммунальной отрасли.

«Мы уверены, что любое взыскание просроченной задолженности должно быть урегулировано», — пояснили изданию в организации.

В России увеличилась просрочка по микрокредитам, взятым клиентами младше 25 лет. Число должников этого возраста с начала года увеличилось на 20%.