Коллекторы рассказали об увеличении молодых должников в России

В России увеличилась просрочка по микрокредитам, взятым клиентами младше 25 лет. Микрофинансовые организации стали чаще продавать долги молодежи в этом году.

С начала этого года доля просрочек клиентов, которым нет 25 лет, увеличилась на 20%. По сравнению с первым кварталом прошлого года доля молодых должников практически удвоилась. Об этом сообщили РБК со ссылкой на Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. При этом коллекторы стали чаще работать с должниками по микрозаймам в возрасте 18-20 лет.

В компании Debex изданию подтвердили, что у них действительно в этом году увеличилось количество неплательщиков в возрасте 20 лет. По итогам первого квартала показатель увеличился до 21,7%. В начале второго квартала доля молодых должников сократилась до 15%, но пока полные данные за отчетный период не получены.

Доля должников других возрастов практически не изменилось. В первом квартале на заемщиков до 20 лет пришлось 0,7% от числа кейсов против 0,2% годом ранее.

Клиенты младше 25 лет также стали доводить до просрочки займы в банках.