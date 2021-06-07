ГИБДД пригрозило «уголовкой» за техсредства на экзаменах

Столичная полиция предупредила россиян об уголовной ответственности по статье о незаконном обороте специальных технических средств при использовании скрытых микрофонов и камер на технической части экзаменов на получение водительских прав. Ответственность составляет до четырех лет лишения свободы.

Как стало известно газете «Коммерсант», в Москве число таких случаев резко возросло. Инспекторы в регионах сообщили о случаях, когда экзаменуемые маскировали спецтехнику в гипсе, медицинских масках, ботинках, наручных часах и очках.

«Все эти факты были пресечены, нарушители доставлены в органы внутренних дел для дальнейшей проверки, по результатам которой будут приняты процессуальные решения», — сообщили в ГИБДД.

В 2020 год в столице было зафиксировано семь случаев применения спецсредств. С начала этого года — уже 18.

За январь–июнь 2021 года по России было задержано 80 нарушителей. Их выявили с помощью ручных металлодетекторов, экзамен снимается на видео. Наиболее пристальное внимание уделяется гражданам, сдающим экзамен после истечения срока лишения права управления автомобилем.

В новом регламента по сдаче экзаменов, вступившем в силу 1 апреля 2021 года, сказано, что проверка знаний прекращается, если испытуемый пользуется «техническими средствами или подсказками других лиц».

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что эта проблема серьезно встала и перед его ведомством.

«Знаю, ряд вузов ставит специальное оборудование, которое полностью блокирует эту историю», — сказал министр.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков поддержал предложение разрешить сотрудникам ГИБДД в гражданской одежде останавливать машины нарушителей.