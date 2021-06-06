Депутат предложил расширить права сотрудников ГИБДД в штатском

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил разрешить сотрудникам ГИБДД в штатском, осуществляющим скрытое патрулирование, останавливать машины нарушителей. Об этом он сообщил Ura.ru.

Проект приказа МВД о скрытом надзоре на дорогах ранее появился в СМИ. Согласно документу, сотрудникам ГИБДД в штатском можно осуществлять скрытое патрулирование и фиксировать нарушения, но останавливать автомобили нарушителей нельзя.

Депутат высказал мнение, что сотрудникам нужно разрешить останавливать машины, даже если они не в форменной одежде.

«Там написано отдельно, что, если в машине, не имеющей цветографической раскраски, сотрудник в форме, то он может остановить. А если в штатском — не может. Неправильно это», — заявил парламентарий.

Лысаков задался вопросом, как бы тогда работал уголовный розыск, если бы всем оперативникам приходилось ходить в форме и только в ней задерживать.

Депутат в целом поддержал такие скрытые проверки на дорогах. По его мнению, такую норму уже давно следовало ввести. Если участники движения будут знать, что в неприметной машине рядом могут быть силовики, это позволит избежать нарушений, уверен Лысаков.

В МВД ранее разъяснили, при каких ситуациях согласно новым правилам сотрудники ГИБДД могут потребовать от водителя предоставить им автомобиль.