Останки древних лягушек нашли в России

Российские ученые обнаружили окаменелости предков современных лягушек в Оренбургской области. Об этом сообщило ИА Nation News.

Возраст находки оценивается в 250 миллионов лет. Такое открытие сделали ученые из Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН.

Найденные окаменелости отнесли к раннетриасовым темноспондильным или расчлененнопозвонковым амфибиям. Именно они и были предками современных лягушек.

По данным ученых, они обитали на крупной плите. Теперь исследователи выяснят, как животное передвигалось по суше.

Мексиканские археологи обнаружили букеты, возраст которых оказался около 1800 лет. Ученые предположили, что цветы были подношением богу Кецалькоатлю.

Всего было найдено четыре букета в разрушенном городе Теотиуакан. Они лежали в туннеле под пирамидой на глубине 18 метров.

Стебли сохранились в хорошем состоянии, они все еще связаны оригинальными хлопковыми подвязками, сообщил изданию археолог из Национального института антропологии и истории Мексики Серхио Гомес.