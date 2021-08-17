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    17 августа 2021, 08:56

    Археологи в Мексике нашли букеты цветов возрастом 1800 лет

    Екатерина Шамина

    Мексиканские археологи обнаружили букеты, возраст которых оказался около 1800 лет. Ученые предположили, что цветы были подношением богу Кецалькоатлю.

    Археологи в Мексике нашли букеты цветов возрастом 1800 лет

    Всего было найдено четыре букета в разрушенном городе Теотиуакан. Они лежали в туннеле под пирамидой на глубине 18 метров. Об этом сообщило мексиканское издание La Jornada.

    Стебли сохранились в хорошем состоянии, они все еще связаны оригинальными хлопковыми подвязками, сообщил изданию археолог из Национального института антропологии и истории Мексики Серхио Гомес.

    «Хотя мы не знаем точной даты, когда они были созданы, потому что мы только что нашли их, они должны быть очень старыми и соответствовать первым фазам Теотиуакана, между 1800 и 2000 лет назад», — добавил Гомес.

    Кецалькоатль или «Пернатый змей» был важным богом во времена древней Мезоамерики, исторического региона, который включал в себя центральную Мексику и северную Коста-Рику.

    По мифам, это божество несло ответственность за создание человечества и дало ему кукурузу, поэтому, возможно, под храмом бога были обнаружены подношения цветов, отметил археолог.