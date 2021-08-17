Археологи в Мексике нашли букеты цветов возрастом 1800 лет

Мексиканские археологи обнаружили букеты, возраст которых оказался около 1800 лет. Ученые предположили, что цветы были подношением богу Кецалькоатлю.

Всего было найдено четыре букета в разрушенном городе Теотиуакан. Они лежали в туннеле под пирамидой на глубине 18 метров. Об этом сообщило мексиканское издание La Jornada.

Стебли сохранились в хорошем состоянии, они все еще связаны оригинальными хлопковыми подвязками, сообщил изданию археолог из Национального института антропологии и истории Мексики Серхио Гомес.

«Хотя мы не знаем точной даты, когда они были созданы, потому что мы только что нашли их, они должны быть очень старыми и соответствовать первым фазам Теотиуакана, между 1800 и 2000 лет назад», — добавил Гомес.

Кецалькоатль или «Пернатый змей» был важным богом во времена древней Мезоамерики, исторического региона, который включал в себя центральную Мексику и северную Коста-Рику.

По мифам, это божество несло ответственность за создание человечества и дало ему кукурузу, поэтому, возможно, под храмом бога были обнаружены подношения цветов, отметил археолог.