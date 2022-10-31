Зону вывоза жителей расширили в Херсонской области из-за угрозы удара ВСУ | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 22:14 Зону вывоза жителей расширили в Херсонской области из-за угрозы удара ВСУ Глава Херсонской области Сальдо сообщил о расширении зоны переселения на 15 км от Днепра Херсон / РИА "Новости"

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Зону переселения жителей Херсонской области увеличили на 15 километров от Днепра из-за угрозы подтопления в результате возможной атаки ВСУ на плотину Каховской ГЭС. В Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что есть сведения о готовящемся ракетном ударе со стороны Украины.

«В связи с <...> наличием сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы», — подчеркнул глава области.

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Власти приняли решение расширить зону вывоза людей на 15 километров от Днепра — это населенные пункты Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

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Переселенные жители получат единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей и сертификат на покупку квартиры в любом регионе России.

Также власти напомнили, что все, кто должен покинуть Херсонскую область, смогут получить российские паспорта в течение месяца после подачи заявления.