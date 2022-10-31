Переехавшие жители Херсонской области смогут получить паспорта в течение месяца | 360°

Общество 31 октября 2022, 19:04 Переехавшие жители Херсонской области смогут получить паспорта в течение месяца Зампред правительства Херсонщины Губарева: уехавшим из региона выдадут паспорт РФ за месяц freepik

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Жители Херсонской области, которые переехали в другие регионы России из-за угрозы обстрелов и подтоплений, смогут получить паспорта в течение месяца после подачи соответствующего заявления. Об этом рассказала ТАСС зампред правительства региона Екатерина Губарева.

Она добавила, что в разных субъектах Российской Федерации процедура гражданства может отличаться, но везде паспорта выдадут в указанный срок.

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«Если человек выбыл в другие регионы Российской Федерации, то он может получить гражданство в миграционной службе отдела полиции по месту фактического проживания на территории России. Если подался и не получил, обязательно нужно это упомянуть», — подчеркнула Губарева.

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Те жители, кто эвакуировался с правого берега Херсона на левый, смогут обратиться за российским паспортом в муниципальные пункты получения гражданства.

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