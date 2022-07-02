Силы Луганской Народной Республики и России заняли все стратегически важные высоты вокруг Лисичанска, сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, у украинской группировки нет возможности бежать.

«Сегодня совместными усилиями Народной милиции Луганской Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации заняты последние стратегически важные высоты, которые позволяют говорить о том, что населенный пункт Лисичанск находится в полном окружении», — констатировал Марочко.

Об окружении города также сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он сообщил, что выезды из города и въезды в него перекрыты, и предположил, что скоро начнется «полномасштабное наступление» на Лисичанск. Ранее Кадыров отмечал деморализованность украинской армии в Лисичанске.

Войдя в город, бойцы Народной милиции ЛНР нашли на его окраине разрушенный детский сад, в здании которого базировалась украинская армия.