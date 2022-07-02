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    02 июля 2022, 15:42

    Союзные силы заняли все стратегические высоты Лисичанска — Народная милиция ЛНР

    Народная милиция ЛНР сообщила о полном окружении Лисичанска

    Оксана Кириллова

    Силы Луганской Народной Республики и России заняли все стратегически важные высоты вокруг Лисичанска, сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, у украинской группировки нет возможности бежать.

    Союзные силы заняли все стратегические высоты Лисичанска — Народная милиция ЛНР

    «Сегодня совместными усилиями Народной милиции Луганской Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации заняты последние стратегически важные высоты, которые позволяют говорить о том, что населенный пункт Лисичанск находится в полном окружении», — констатировал Марочко.

    Об окружении города также сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он сообщил, что выезды из города и въезды в него перекрыты, и предположил, что скоро начнется «полномасштабное наступление» на Лисичанск. Ранее Кадыров отмечал деморализованность украинской армии в Лисичанске.

    Войдя в город, бойцы Народной милиции ЛНР нашли на его окраине разрушенный детский сад, в здании которого базировалась украинская армия.