Российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 21 беспилотный летательный аппарат украинской армии. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Силы ВКС России за сутки уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат ВСУ в районах: остров Змеиный, Новая Збурьевка и Скадовск Херсонской области, Окнино и Горское Луганской Народной Республики, Горловка и Донецк Донецкой Народной Республики, Дементиевка, Малая Камышеваха, Стрелечье и Петрополье Харьковской области», — сообщил он.

Помимо этого, отечественные силы ПВО перехватили 22 реактивных снаряда РСЗО в ДНР, над островом Змеиный, и ракету «Точка-У» в районе Пески-Радьковские Харьковской области.

Также Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили до 650 украинских националистов.