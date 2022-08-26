Зюганов обвинил США в ядерном шантаже всего мира

Вооруженные силы Украины обстреливают Запорожскую АЭС по приказу Соединенных Штатов. Такое заявление сделал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в Telegram-канале.

«Неонацистский режим Зеленского продолжает обстрелы Запорожской АЭС и химического завода „Стирол“ в Горловке. Делается это с подачи американцев. Именно Вашингтон устроил всему миру невиданный в истории человечества ядерный шантаж», — написал политик.

Он напомнил, как США в 1945 году сбросили две ядерных бомбы на Японию, без причины уничтожив более 200 тысяч мирных граждан, и как собирались начать третью мировую войну, сбросив затем на СССР 50 таких бомб. И констатировал, что гегемония Запада закончилась.

«Им нравилось 50 лет управлять планетой и всеми командовать. Но это время уходит безвозвратно», — резюмировал Зюганов.

Ранее два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети из-за пожара после удара ВСУ. Запорожская область осталась без электроснабжения. После ликвидации пожара один из блоков запустили в работу, электричество во всех городах и районах восстановили.

Если продолжатся обстрелы территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ, может случиться настоящая катастрофа, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Она отметила важность прекращения боевых действий рядом с этом территорией.