Союзные войска должны ответить на удары по Запорожской АЭС. Такое мнение выразил глава Запорожья Евгений Балицкий. Его процитировало РИА «Новости».

«Считаем, что необходимо наносить удары по центрам принятия решений. Жизнь Зеленского не дороже той девочки, которая сейчас лежит в больнице», — отметил он.

Руководитель администрации Запорожья считает, что Украина ведет политику террора. Киев может спровоцировать техногенную катастрофу, обстреливая АЭС. Единственное, что защищает станцию от ударов — это российские средства ПВО, подчеркнул Балицкий.

Жители региона возмущены обстрелами со стороны ВСУ. Они требуют призвать Киев и военное руководство к ответственности. По словам главы Запорожья, в случившемся также виноваты западные страны, «подкармливающие» украинскую армию дронами, РСЗО HIMARS и другой техникой.

В ночь на 7 августа ВСУ обстреляли ЗАЭС из РСЗО «Ураган». В результате атаки произошло несколько пожаров. В МИД РФ предупреждали об опасности таких обстрелов, напомнив о трагедии 1986 года на Чернобыльской АЭС.