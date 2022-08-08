«Они готовы подпалить всю Европу». Захарова призвала ООН жестко приструнить Украину после удара по Запорожской АЭС

Украина фактически «берет в заложники всю Европу» и, очевидно, готова «подпалить ее в угоду своим нацистским идолам». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины. Она призвала ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приструнить власти страны.

«Убийства из-за угла и под покровом ночи — это характерный почерк, если не сказать суть приверженцев бандеровской идеологии, что известно еще со времен Великой Отечественной войны. Но теперь они выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь „подпалить“ ее в угоду своим нацистским идолам», — заметила Захарова.

Она добавила, что российская сторона давно по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить «непрекращающиеся военные удары» Украины по Запорожской АЭС. По мнению дипломата, у Украины отказало «элементарное чувство самосохранения»: наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы «тем самым целятся и в себя». Ситуация с каждым днем становится все более опасной, подчеркнула Захарова.

«У руководителей международных организаций, похоже, по спине начинает пробегать холодок от того, что творят украинские военные. Но <…> руководители ООН и МАГАТЭ раз за разом не решаются прямо назвать источник угрозы, демонстрируют нежелание указать на деятелей в Киеве», — пояснила Мария Захарова.

В итоге, по ее словам, создается впечатление, будто ракеты и снаряды сыплются на атомную станцию «из ниоткуда».

«Нами предоставлено немало подтверждающей информации, чтобы генсекретарь ООН и гендиректор МАГАТЭ открыто и жестко указали украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС и принудили их незамедлительно прекратить атаковать станцию и ее сотрудников», — подчеркнула представитель МИД России.