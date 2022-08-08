«Они готовы подпалить всю Европу». Захарова призвала ООН жестко приструнить Украину после удара по Запорожской АЭС
Представитель МИД Захарова призвала ООН приструнить Украину после удара по Запорожской АЭС
Украина фактически «берет в заложники всю Европу» и, очевидно, готова «подпалить ее в угоду своим нацистским идолам». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины. Она призвала ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приструнить власти страны.
«Убийства из-за угла и под покровом ночи — это характерный почерк, если не сказать суть приверженцев бандеровской идеологии, что известно еще со времен Великой Отечественной войны. Но теперь они выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь „подпалить“ ее в угоду своим нацистским идолам», — заметила Захарова.
Она добавила, что российская сторона давно по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить «непрекращающиеся военные удары» Украины по Запорожской АЭС. По мнению дипломата, у Украины отказало «элементарное чувство самосохранения»: наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы «тем самым целятся и в себя». Ситуация с каждым днем становится все более опасной, подчеркнула Захарова.
«У руководителей международных организаций, похоже, по спине начинает пробегать холодок от того, что творят украинские военные. Но <…> руководители ООН и МАГАТЭ раз за разом не решаются прямо назвать источник угрозы, демонстрируют нежелание указать на деятелей в Киеве», — пояснила Мария Захарова.
В итоге, по ее словам, создается впечатление, будто ракеты и снаряды сыплются на атомную станцию «из ниоткуда».
«Нами предоставлено немало подтверждающей информации, чтобы генсекретарь ООН и гендиректор МАГАТЭ открыто и жестко указали украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС и принудили их незамедлительно прекратить атаковать станцию и ее сотрудников», — подчеркнула представитель МИД России.