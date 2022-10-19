Предстоит битва за Херсон: жителям рекомендовали покинуть зону боевых действий | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 00:23 Жителям Херсонской области рекомендовали покинуть зону предстоящих боевых действий Вице-губернатор Херсонской области Стремоусов: скоро будет битва за Херсон РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ближайшее время начнется битва за Херсон, поэтому мирному населению рекомендуется покинуть зону предстоящих боевых действий. Такое заявление сделал вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов, видеообращение размещено в Telegram-канале.

Не исключены обстрелы правобережной части Херсонской области и столицы региона, отметил Стремоусов.

Реклама

«Мирному населению рекомендуется по возможности покинуть район предстоящих жестоких боевых действий, чтобы тем самым не подвергать себя ненужному риску», — заявил Стремоусов.

Реклама

Замглавы администрации региона напомнил, что утраченное в ходе военных действий жилье будет компенсировано Российской Федерацией.

Вооруженные формирования Украины накапливают силы на Николаевском и Криворожском направлениях. ВСУ копят силы для массированной атаки, российская сторона сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.