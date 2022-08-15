Более 30 тысяч жителей Запорожья подали заявления на получение российских паспортов

Более 30 тысяч жителей Запорожской области подали заявления на получение российского паспорта. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в Telegram-канале, уточнив, что сейчас документы находятся в обработке у специалистов пунктов паспортизации.

Всего в области действует двенадцать таких пунктов. В их числе: три в Мелитополе, два в Бердянске, Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.

«На данном этапе продолжаем прорабатывать механизмы решения частных случаев, при которых у граждан затягивается процедура оформления и сбора документов на оформление паспорта», — обратил внимание Балицкий.

Ранее сообщалось, что выдача российских паспортов началась в городе Токмаке Запорожской области. Первыми получателями таких документов стали ветераны труда. Вместе с паспортами им вручили памятные подарки.

Паспорта местным жителям выдают на основе постановления президента РФ Владимира Путина. Документ вступил в силу 25 мая.