Власти Запорожской области хотели бы провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября. Об этом «Известиям» заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

«Выборы 11 сентября проводятся в России в единый день голосования, мы пока что де-юре не Россия. Но мы, конечно, очень хотели бы этого», — пояснил он.

Россия в конце февраля начала спецоперацию по денацификации Украины. В результате выполнения боевых задач военнослужащие ВС РФ и бойцы ЛНР, ДНР взяли под контроль большую часть Запорожской области.

В регионе ввели в оборот российский рубль, местные жители стали получать поддержку от РФ. На фоне звучащих разговоров о вхождении в состав РФ украинские военные стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС.

Власти Запорожья считают, что таким образом ВСУ пытаются запугать сотрудников атомной станции и надеются на сбои в обеспечении работы реактора. Однако последствия таких ударов могут дорого обойтись, вызвав ядерную катастрофу вроде происшествия на Чернобыльской АЭС.