Жители Турции сравнили Зеленского с избалованным ослом

Упреки президента Украины Владимира Зеленского в том, что Турция принимает российских туристов, сильно возмутили местных жителей. В комментариях к статье газеты En Son Haber турки раскритиковали политика, не стесняясь в выражениях.

В интервью греческому телеканалу ERT украинский лидер назвал несправедливостью и двойными стандартами тот факт, что россияне продолжают ездить в Турцию на отдых. Он был обижен тем, что для них организуются специальные маршруты, и призвал руководство страны сделать выбор.

Это возмутило читателей турецкой газеты, которая процитировала заявление Зеленского. Одни написали, что не имеют ничего против российских туристов и президент Украины не может указывать Турции, как себя с ними вести. Другие назвали его слова безумием, обвинили в прислуживании Западу и эскалации конфликта.

«Я думаю, что у вас самые большие двойные стандарты. Причины, которые вы предлагаете для своей борьбы, очень поверхностны и избиты. Любое предложение, которое вы выносите своим людям, вам не принадлежит. Духовно сильные и интеллигентные общества не находят вас искренними, никто не глуп. Понятно, что вы делаете», — написал анонимный комментатор.

Источник фото: РИА «Новости»

Читатель под ником Серденгечти призвал Владимира Зеленского не доверять западным странам, ведь они его используют. Он заметил, что жители России такие же соседи Турции, как и люди с Украины. Другой интернет-пользователь вспомнил поговорку, сравнив президента Украины с избалованным ослом.

«У нас есть еще одно изречение: „Если вы слишком лелеете осла, он мнит себя скаковой лошадью“. Мир окружил Зеленского несколько большим вниманием, и он испортился», — написал аноним.

Незадолго до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спрогнозировал очень позитивный туристический сезон. В январе–марте турпоток в эту страну вырос на 151,02%, и Россия оказалась в пятерке стран, из которых едет больше всего путешественников.