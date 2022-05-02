Эрдоган рассказал о ситуации вокруг туристов РФ в Турции

Не может быть и речи о негативной ситуации с туристами из России в Турции в свете кризиса на Украине, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган 2 мая. Об этом написало агентство «Анадолу».

Эрдоган отметил, что вопрос находится на контроле российского лидера Владимира Путина.

«Путин чувствителен к этим вопросам, он заявлял, что окажет всю необходимую поддержку», — рассказал президент Турции.

Он спрогнозировал «очень позитивный» туристический сезон в Турции.

По данным «Анадолу», количество иностранцев, посетивших Турцию в январе — марте 2022 года, превысило показатель первого квартала прошлого года на 151,02%. Россия входит в пятерку стран по росту туристического потока. Лидерами стали Иран (рост превысил 228,43%), Германия (219,66%) и Болгария (272,44%).

Эрдоган рассчитывает, что визит в Саудовскую Аравию станет шагом к увеличению числа туристов и из этой страны.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью греческому телеканалу ERT, что Турция не должна принимать туристов из России. Он отметил, что Турция одновременно поддерживает Украину и готовит туристические маршруты специально для россиян.