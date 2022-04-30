Жители Счастья обрадовались смене власти в городе

Большая часть проживающего в городе Счастье в Луганской Народной Республике обрадовалась переходу населенного пункта под контроль ЛНР. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель Владимир.

«Мои дед и отец были русскими. Власть ЛНР мне нравится куда больше, чем украинская», — заявил он.

Мужчина рассказал, что после получения российского гражданства ему стало труднее возвращаться в Счастье, но теперь подобных проблем не будет.

«Последние несколько лет я работал в Курске, а здесь мой дом», — заключил он.

Счастье перешел под контроль войск ЛНР после начала специальной военной операции РФ на Украине.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что спецоперация продлится до полного выполнения всех поставленных задач.