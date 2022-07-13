Фермеры Луганской Народной Республики (ЛНР) рассказали, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) до начала спецоперации ВС РФ занимались контрабандой российской нефти из трансграничного нефтепровода до Лисичанского НПЗ. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам местного жителя Сергея, в нефтепровод врезались в нескольких местах на участке протяженностью почти три километра. Вместе с сотрудниками СБУ в контрабанду нефти был вовлечен работник прокуратуры.

«Со стороны нефтеперекачки каждый день выходили на трассу по три-четыре машины, было и пять, и шесть, и восемь», — добавил он.

Другой фермер Олег заявил, что сотрудники украинских спецслужб заставляли его за свои средства сеять и обрабатывать 20 гектаров земли. Полученный урожай силовики забирали себе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о подготовке СБУ нескольких постановочных видео в Одессе. Украинское ведомство планирует показать поимку российских «диверсантов».