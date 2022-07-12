12 июля 2022, 22:47
СБУ захотела снять постановочные видео о поимке российских «диверсантов»
Минобороны РФ: СБУ готовит постановочные видео о поимке российских «диверсантов»
Сотрудники СБУ планируют снять три видео, в которых покажут пресечение деятельности якобы российских диверсантов. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаила Мизинцева.
По данным оборонного ведомства, в СБУ будут готовить провокации во второй половине июля в Одессе. В роли «диверсантов» выступят украинские боевики.
«Заранее предупреждаем, что эти сфабрикованные фото и видеоматериалы будут широко распространены в украинских и западных средствах массовой информации», — добавил Мизинцев.
Ранее в Сети появился фейк о том, что солдаты ВСУ якобы пересекли российскую границу и заняли село Нехотеевка в Белгородской области. При проверке эта информация не подтвердилась.