СБУ захотела снять постановочные видео о поимке российских «диверсантов»

Сотрудники СБУ планируют снять три видео, в которых покажут пресечение деятельности якобы российских диверсантов. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаила Мизинцева.

По данным оборонного ведомства, в СБУ будут готовить провокации во второй половине июля в Одессе. В роли «диверсантов» выступят украинские боевики.

«Заранее предупреждаем, что эти сфабрикованные фото и видеоматериалы будут широко распространены в украинских и западных средствах массовой информации», — добавил Мизинцев.

Ранее в Сети появился фейк о том, что солдаты ВСУ якобы пересекли российскую границу и заняли село Нехотеевка в Белгородской области. При проверке эта информация не подтвердилась.