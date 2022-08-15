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    15 августа 2022, 16:14

    Жители Херсонской области получат российские полисы медстрахования

    ВГА Херсонской области: жители региона получат полисы медстрахования российского образца

    Максим Зинкин

    Жители Херсонской области начнут получать полисы обязательного медицинского страхования российского образца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военно-гражданской администрации региона.

    «Жители Херсонской области будут получать полисы обязательного медицинского страхования российского образца. Это решение принято на совещании», — заявили в ВГА.

    Уехавших из региона украинских врачей заменят российские специалисты. Первая группа врачей уже приехала в Херсон.

    Временно исполняющий обязанности главы администрации региона Сергей Елисеев поблагодарил за бесценную помощь, которую оказывают районам Херсонской области шефские регионы России.

    Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жителям Херсонщины не требуется признание референдума о присоединении к России со стороны Украины, писал RT.