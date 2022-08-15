Жители Херсонской области получат российские полисы медстрахования

Жители Херсонской области начнут получать полисы обязательного медицинского страхования российского образца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военно-гражданской администрации региона.

«Жители Херсонской области будут получать полисы обязательного медицинского страхования российского образца. Это решение принято на совещании», — заявили в ВГА.

Уехавших из региона украинских врачей заменят российские специалисты. Первая группа врачей уже приехала в Херсон.

Временно исполняющий обязанности главы администрации региона Сергей Елисеев поблагодарил за бесценную помощь, которую оказывают районам Херсонской области шефские регионы России.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жителям Херсонщины не требуется признание референдума о присоединении к России со стороны Украины, писал RT.