Жители Херсонской области начали возвращаться с Украины домой

Покинувшие Херсонскую область жители начали возвращаться с Украины домой. Об этом сообщила РИА «Новости» заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

«В большинстве своем это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ и прочего бреда», — рассказала она.

По словам Губаревой, украинская пропаганда мощна, и новые истории о «зверствах» на освобожденных территориях звучат каждый день. Вот только люди напрямую от человека к человеку передают истинное положение дел, и Киев с этим ничего поделать не сможет.

«У многих, кто выехал, на освобожденных территориях остались родственники или друзья. Идет постоянный обмен информацией и новостями. Соответственно, у беженцев есть две альтернативы», — пояснила замглавы региона.

До этого Екатерина Губарева заявила также о стабилизации социально-экономической ситуации в регионе. По ее словам, при Украине минимальная пенсия здесь едва дотягивала до двух тысяч гривен (около трех тысяч рублей), сейчас это 10 тысяч рублей.