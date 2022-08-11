Власти Херсонской области заявили о стабилизации социально-экономической ситуации в регионе

Уже сейчас можно говорить о стабилизации социально-экономической ситуации в Херсонской области. Об этом сообщила РИА «Новости» замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

«Да, о стабилизации можно говорить. Если раньше социальная поддержка населению была в ручном режиме через одноразовые выплаты в 10 тысяч рублей, то отныне она ежемесячная и на системной основе», — пояснила она.

По словам Губаревой, при Украине минимальная пенсия в регионе едва дотягивала до двух тысяч гривен (около трех тысяч рублей), сейчас это 10 тысяч рублей. Также продолжается поддержка беременных, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны.

«На август уже сформирована бюджетная заявка для Херсонской области на шесть миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в июле. Мы в полном объеме финансируем пенсии и другие социальные выплаты», — добавила замглавы ВГА региона.

Однако есть и проблемы: например, из-за уничтожения некоторых электронных баз данных пенсионеров украинской властью реестры приходится создавать заново.

«Это приводит к очередям, нервотрепке и задержке выплат. Наверное, на это и был расчет у организаторов диверсии», — предположила Губарева.

Отдельной сложностью она назвала организацию безналичных выплат.

«Это долгий процесс, где задействованы наши специалисты по цифровизации, банки, Пенсионный фонд. Результаты этой работы пока не видны, но в ближайшее время, полагаю, сможем презентовать решение», — резюмировала замглавы администрации.