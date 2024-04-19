Спецоперация 19 апреля 2024, 11:20 Жители Харьковской области выразили надежду на скорое освобождение всего региона Ганчин: в Харьковской области будут ждать полного освобождения региона от ВСУ Unsplash

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Жители Харьковской области надеются на то, что ВС России скоро добьются полного освобождения территории региона. Об этом РИА «Новости» заявил глава местной администрации Виталий Ганчев.

По его словам, жители часто задают вопросы о том, когда российские военные установят контроль над территорией в зоне СВО.

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«Конечно, обращаются к нам, спрашивают. Люди уже хотят возвращаться домой», — отметил Ганчев.

Глава администрации Харьковской области подчеркнул, что население хочет получить как можно больше информации, людей очень волнуют связанные с СВО вопросы. Он также выразил надежду на скорое освобождение региона.

«Надеемся только на то, что это будет как можно быстрее и, так скажем, менее ущербно для людей», — признался Ганчев.

Он добавил, что администрация планирует после освобождения территорий начать их восстанавливать.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что жители Купянского района в Харьковской области активно сотрудничают с российской разведкой. Население безвозмездно передает ВС России координаты с пунктами дислокации украинских боевиков и техники ВСУ.