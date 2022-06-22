Жители Донецка остались без света, транспорта и в облаке дыма из-за обстрелов ВСУ

Украинские войска обстреливают Донецк с утра 22 июня. Особенно сильно пострадал Киевский район. Ранены двое сотрудников «Донэлектроавтотранса», местами отключено электричество и не ходят троллейбусы. В городе сильное задымление, сообщил в Telegram-канале глава горадминистрации Алексей Кулемзин.

Обстрелы велись с раннего утра. В 05:43 украинские военные атаковали Петровский и Киевский районы, в 07:45 возобновили обстрел Киевского района, продолжив его в 08:00, 08:10, 08:20, 08:30 и 08:42. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, в общей сложности за утро ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов калибром 152 миллиметра, 14 мин калибром 120 миллиметров, 43 снаряда калибром 155 миллиметров.

Произошло автоматическое отключение шести трансформаторных подстанций в Калининском районе. В районе мясокомбината остались без электроснабжения 500 абонентов. Из-за обрыва контактного провода временно остановлено движение троллейбусного маршрута № 2 на участке от ТРЦ «Донецк Сити» до железнодорожного вокзала.

«Идет обстрел Киевского района. Под огнем пересечение улицы Челюскинцев и Таманского проспекта. По словам местных жителей, в районе наблюдается сильное задымление», — сообщил Алексей Кулемзин.