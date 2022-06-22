ВСУ вновь обстреляли Донецк

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Донецк. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Националисты выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району со стороны населенного пункта Новомихайловка.

Также под огнем оказался Киевский район, его ВСУ со стороны населенного пункта Пески обстреляли 14 минами калибром 120 миллиметров.

Ранее «360» показал видео воронки от снаряда в Куйбышевском районе Донецка. При обстреле улицы Ванникова ранения получили два взрослых мирных жителя и один ребенок.