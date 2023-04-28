Спецоперация 28 апреля 2023, 07:14 Жители Артемовска рассказали о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину Житель Артемовска: ВСУ били по дому из танка за отказ уехать на Украину Официальный сайт президента Украины

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Украинские боевики обстреливали многоэтажный жилой дом в Артемовске из танка после отказа оставшихся в нем жителей выезжать на территорию Украины. Об этом РИА «Новости»сообщил эвакуированный житель город Владимир Кузнецов.

По его словам, семья пряталась в подвале, когда пришли боевики и представители социальных служб.

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«Они выдвинули ультиматум, мол, либо срочно уезжайте с ребенком на Украину, либо мы его отнимаем. Они так уже вывезли мою дочь и внучку. Просто отобрали ребенка, заставив дочь ехать на Украину без личного желания», — сказал он.

Кузнецов добавил, что после отказа многие жители дома решили спуститься в подвал.

«Слышим, а они по дому бьют прямой наводкой. Это были именно украинцы, там видели их флаги в окошки подвала», — отметил местный житель.

Ранее также стало известно, что боевики минировали жилые дома в Артемовске, невзирая на оставшихся жителей.