Мир 28 апреля 2023, 05:00 Бойцы ВСУ выгнали жителей многоэтажки и заминировали ее при отступлении из Артемовска Жители Артемовска: ВСУ при отступлении в Артемовске заминировали многоэтажный дом РИА «Новости»

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При отступлении из Артемовска бойцы ВСУ минируют жилые многоэтажки, выгоняя оттуда людей. Об этом рассказали эвакуированные из города жители Татьяна и Олег в комментарии РИА «Новости».

Как отметила женщина, люди находились в подвале, когда к ним пришел солдат ВСУ и сказал, что собирается заминировать многоэтажный дом.

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«Мы были в подвале, пришел вэсэушник, молодой парень, и сказал: „Можно я у вас пошумлю?“. Мы говорим: „Что такое „пошумлю?“. Он говорит: „Я буду минировать ваш дом“. Мы говорим: „Как это ты будешь минировать наш дом, если нас здесь 16 человек?“, а он говорит: „У меня товарищи под плитами погибли, 20 человек“», — рассказала Татьяна.

Как добавил ее сын Олег, бойцы ВСУ сказали, что дом для минирования они выбрали, потому что ожидали, что туда войдут военные ВС России, поскольку из здания видна трасса Харьков — Ростов-на-Дону. По словам эвакуированных жителей Артемовска, украинские солдаты заминировали многоэтажку, несмотря на протесты мирных жителей.

Татьяна вспомнила слова бойца ВСУ, который сказал, что будет минировать дом, поскольку таков приказ его командира, который он должен исполнить.

О том, что украинские военные, прежде чем оставить свои позиции в Артемовске, минировали их, ранее уже рассказывал офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, солдаты ВСУ использовали для этого комбинированные взрывные устройства, которые можно активировать дистанционно или спустя заданное время.