Спецоперация 13 января 2023, 09:41 Житель Соледара сообщил, что украинские военные вывезли личные вещи местных РИА «Новости»: житель Соледара сообщил о мародерстве украинских военнослужащих

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Житель Соледара сообщил о мародерстве украинских военных. Сергей Кузин рассказал РИА «Новости», что боевики ВСУ забрали с собой бытовую технику и личные вещи жителей, которые покинули свои дома.

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«Повывозили из поселка все: вплоть до туалетной бумаги. Люди уезжали, они выламывали двери, ворота. Вывозилось на гражданских машинах. Загружалась бытовая техника, вещи», — рассказал мужчина.

Другой житель Соледара рассказал, что видел иностранных журналистов. По словам Александра Меренко, представители зарубежной прессы не общались с местными жителями, зато охотно снимали прилеты.

Он добавил, что появление журналистов всегда говорит о приближении новых прилетов, как будто они специально снимают атаки для заказных материалов.

По словам главы администрации Соледара Александра Шатова, местных жителей вывезли в безопасное место — в Шахтерск, в 60 километрах от Донецка. Их обеспечат социальными выплатами и помогут в оформлении нужных документов.