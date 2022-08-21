Житель Донецка погиб при подрыве на мине «Лепесток»

Мирный житель подорвался на сброшенной ВСУ противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Известно, что мужчина ранен. Подробности о его состоянии здоровья не сообщаются.

«В Кировском районе Донецка, по улице Делегатской, на сброшенной украинскими преступниками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 „Лепесток“ ранение получил мужчина 1964 года рождения», — отмечается в Telegram-канале штаба.

В штабе уточнили, что мина «Лепесток» предназначена для повреждения ног. Она срабатывает, когда человек на нее наступает. В штабе призвали жителей ДНР в случае обнаружения взрывоопасных предметов обращаться в МЧС республики.

Ранее ВСУ заминировали село Веселое в ДНР запрещенными боеприпасами. Это не первый случай применения данного типа вооружения сторонниками украинской армии. Сотрудники представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) 7 августа сообщили, что по состоянию на 08:00 того дня стало известно о 29 случаях подрыва мирных жителей на минах «Лепесток».